اللجنة الصناعية بغرفة أبها تستضيف رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف

حسين العلي(صدى):

نظمت اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بابها لقاءا مع رئيس اللجنة الصناعية بمجلس الغرف السعودية و عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس اسامة عبد العزير الزامل و عدداً من أعضاء مجلس ادارة و أعضاء اللجنة و رجال الاعمال بعسير و ذلك لمناقشة القضايا التي تهم الصناعيين بالمنطقة برئاسة الاستاذ عبدالعزيز بن سعيد المغترف نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة أبها و تم خلال اللقاء مناقشة مبادرات الشراكة بين القطاع الصناعي ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتحقيق رؤية المملكة 2030 م ، و قد رحب المغترف بالضيف والحضور ،و أكد ان القطاع الصناعي من أهم روافد اقتصاد المملكة ، وتجلى ذلك في رؤية السعودية 2030 التي وضحت من خلالها الدعم الذي سوف يلقاه هذا القطاع ليكون لاعباً أساسيا في صناعة المستقبل، حيث سيظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية كونه يلعب دوراً رئيسياً وفاعلاَ في عملية التوازن الاقتصادي لبلدنا، وليس ممكناً للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته، بدون الوقوف معه ومساندته، بعيداً عن البيروقراطية وإشكاليتها الكبيرة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء جاء ليناقش ورقة العمل المقدمة من اللجنة الصناعية بالغرفة واللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف لمقام وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية .

وخلال اللقاء أشار المهندس أسامة الزامل أن تعزيز القطاع الصناعي بطرق عديدة ومتنوعة أمر مطلوب بشكل ملح وعاجل، وفق حزمة إصلاحات وإجراءات جديدة ومتوازنة، كعوامل مساعدة ترتقي بهذا الكيان لأهميته الشديدة، طوال عقود مضت والدولة – رعاها الله- ظلت تساند هذا القطاع بشكل متواصل، وفق آليات عمل ودعم متنوع، ومنحته اهتماماً خاصاً ورعاية كريمة، لكونها تعلم علم اليقن مدى الأهمية البالغة لهذا الرافد الاقتصادي الكبير، مشدداً على اهمية المحافظة على دعم البيئة الاستثمارية بالقطاع الصناعي وذلك لخلق بيئة صالحة للعمل الجاد وإيجاد فرصاً للعمل بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً هاما من روافد الاستثمار برؤية المملكة .

و أضاف الزامل ان القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم الصناعة الوطنية من خلال المبادرات للشراكة مع وزارات ومؤسسات الدولة لإيجاد بيئة صناعية مستدامة وخلق سلطة تنظيمه تحمي الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وحمايتها من الاستيراد الجائر وإعطاء الأولوية للمنتج السعودي بجميع المشروعات الوطنية وتشجيع رواد الأعمال من الشباب والشابات لبناء منظومة صناعية بالمملكة وذلك لتوطين الصناعة في شتى المجالات و استعرض الزامل أهم المبادرات للشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفي ختام اللقاء تم نقاش مفتوح بين الحضور لمناقشة المبادرات المطروحة لتنمية الصناعة الوطنية وعرض كافة المعوقات والحلول الكفيلة بتوطينها ،وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق مناخ اقتصادي يدعم المنتج الوطني بكافة الصناعات .

وأكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران ان لقاءات أعضاء اللجان النوعية ورجال الاعمال بعسير مع رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية مهما جدا لإيصال معاناتهم الى الجهات المختصة التي تعمل على حلها في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون بين مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية.

و أضاف آل عقران إن مثل هذه اللقاءات تعمل لتعزيز العلاقة وتبادل الخبرات ، من خلال الاطلاع على التجارب الناجحة وتبادل المعلومات وتبادل الأفكار والمقترحات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات العمل، بما يساعد على تطوير الأداء ورفع الكفاءة ، و يوفر الفرصة لتوحيد رؤى وتوجهات الأجهزة المؤسسية لقطاع الأعمال ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية، وزيادة التنسيق فيما بينها حول مختلف الموضوعات والأعمال لتسهيل وسرعة الوصول وتوفير المعلومة وتحقيقها لأصحاب الاعمال .