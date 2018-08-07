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مي العيدان تهاجم محمد رمضان.. واتهامات بإهانتها والديه

مي العيدان تهاجم محمد رمضان.. واتهامات بإهانتها والديه
خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلام​ية الكويتية ​مي العيدان​، الفنان المصري محمد رمضان عقب طرح أغنيته ” الملك ” حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من فيديو كليب الأغنية وعلّقت عليه بالقول : ” محمد رمضان مسختها صراحة، غنيت نمبر ون قلنا فرحان، الحين أنا الملك وجايب أسد ونمر وموو يترقصون حولك اقبضها كاش لن تصبح بوب مارلي أو نجم عالمي ” .

وأضافت: ” تطلع تنزل أبوك رمضان وأمك بهية وزوجتك نسرين وابنك علي لا يأخذك الغرور لمنطقة تهلك بها الناس أحبتك لأنك تشبه الفقير والبسيط مش ناطرين الملك نمبر ون اصحي ” .

وتعليقها هذا أثار غضب بعض المتابعين حيث قال لها أحدهم: ” إيش دخل أمه وأبوه عشان تطرينهم كأنك قاعدة تستنقصين من أهله وزوجته عيب والله” .


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