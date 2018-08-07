مواطن يعتدي على موظف كويتي بالضرب في جمارك النويصيب

خالد الظفيري(صدى):

شهدت جمارك النويصيب بالكويت، واقعة اعتداء قائد سيارة سعودي، بالضرب على موظف كويتي بالجمارك، وذلك اعتراضًا منه على تفتيش سيارته، وعليه، تمت إحالته مع مرافقه إلى مخفر النويصيب.

وبدأت الواقعة حين وصل المواطن بسيارته إلى منطقة جمارك النويصيب، واعترض بشدة على قرار إخضاع مركبته للتفتيش، مما جعل الغضب يسيطر عليه، فقام بدفع المفتش الجمركي من كتفه، وحاول منعه من إتمام عملية التفتيش، في حين أصر الموظف على أداء عمله، مما زاد من غضب قائد السيارة، لينهال بالضرب على الموظف.

ولم يتراجع المواطن عن فعلته، إلا بعد تدخل العاملين في المنفذ، حيث سيطروا عليه قبل أن يسلّموه إلى رجال أمن المنفذ، برفقة صديقه الذي كان جالسًا في السيارة لحظة الاعتداء على الموظف.

أما الموظف المُعتدى عليه، فتوجه إلى مستشفى ” العدان ” ، واستخرج تقريرًا طبيًا يوثق الإصابات التي لحقت به إثر الاعتداء عليه، قبل أن يقصد المخفر بدوره ليسلمه لرجال الأمن، ويقدم إفادته حول اعتداء المتهم عليه.

يشار إلى أنه قد تم إشعار جهات التحقيق بالواقعة، فقرر المحقق تسجيل قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وتم التحفظ على المتهم للتحقيق معه في الاتهام المنسوب إليه، فيما أكد صديقه المرافق له، أنه لم يشارك في عملية الاعتداء على الموظف الجمركي.