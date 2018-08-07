بالصور.. إزالة السيارات والهياكل المهملة المنتشرة بشوارع طريف

سلطان الهوير(صدى):

تواصل بلدية محافظة طريف ازالة السيارات والهياكل ” المهملة “ المنتشرة في الشوارع والميادين العامة بالمحافظة، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري #كذا_أحلى بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة، وتواصل البلدية حملتها على المواقع التي يتواجد فيها السيارات والهياكل التالفة، وذلك لإزالة مظاهر التشوه البصري والعشوائيات والمخالفات التي يمكن أن تشكل خطراً ومصدراً للتلوث البيئي بالمحافظة و يأتي هذا انطلاقاً من مسؤولية البلدية نحو تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين.

ودعت بلدية محافظة طريف جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفات و المركبات التالفة في الأحياء والشوارع العامة، عن طريق حساب البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ و”سناب شات“، حاثة جميع من لديه مركبة تالفة أو مهملة الى إزالتها.