أمل تحقق أملها بالسيارة السابعة من مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

حققت المقيمة السودانية أمل أحمد من سكان مركز بللسمر شمال منطقة عسير الفوز بالسيارة السابعة من الجوائز الكبرى التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه الحالي ، حيث يتم تقديمها والسحب عليها بإشراف ومتابعة الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

وتحدثت أمل عن كونها حققت أملها وحلمها الذي جعلها تتردد بشكل دوري على المهرجان وهو ربح إحدى الجوائز المميزة التي يقدمها ، كما ذكرت بأن هذه الزيارة تعتبر العاشرة خلال النسخة الحالية ، ومع تفاؤلها الشديد إلا أنها لم تتوقع ابتسام الحظ لها في كسب أحد المفاتيح لسيارات المهرجان .

وأضافت بأنها منذ سنوات تسعد برفقة أسرتها بالقدوم من بللسمر لزيارة أشهر وأجمل الفعاليات السياحية بالمنطقة والمتمثلة في مهرجان أبها للتسوق ، كما قدمت شكرها لإدارة المهرجان على المصداقية والإنصاف الذي يتضح في آلية توزيع جميع الجوائز للزوار وهو ما يعزز ثقتهم به ويجعله وجهة لهم في تكرار الزيارات .