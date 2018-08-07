أمل تحقق أملها بالسيارة السابعة من مهرجان أبها للتسوق
حققت المقيمة السودانية أمل أحمد من سكان مركز بللسمر شمال منطقة عسير الفوز بالسيارة السابعة من الجوائز الكبرى التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه الحالي ، حيث يتم تقديمها والسحب عليها بإشراف ومتابعة الغرفة التجارية الصناعية بأبها .
وتحدثت أمل عن كونها حققت أملها وحلمها الذي جعلها تتردد بشكل دوري على المهرجان وهو ربح إحدى الجوائز المميزة التي يقدمها ، كما ذكرت بأن هذه الزيارة تعتبر العاشرة خلال النسخة الحالية ، ومع تفاؤلها الشديد إلا أنها لم تتوقع ابتسام الحظ لها في كسب أحد المفاتيح لسيارات المهرجان .
وأضافت بأنها منذ سنوات تسعد برفقة أسرتها بالقدوم من بللسمر لزيارة أشهر وأجمل الفعاليات السياحية بالمنطقة والمتمثلة في مهرجان أبها للتسوق ، كما قدمت شكرها لإدارة المهرجان على المصداقية والإنصاف الذي يتضح في آلية توزيع جميع الجوائز للزوار وهو ما يعزز ثقتهم به ويجعله وجهة لهم في تكرار الزيارات .
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