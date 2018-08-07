الملحقية الثقافية في اليابان تحذر من الأعاصير

عادل الحربي(صدى):

حذرت الملحقية الثقافية في اليابان، اليوم الثلاثاء، من الأعصار في الأراضي اليابانية والتي أعلنت عنها الحكومة اليابانية اليوم.

وأوضحت الملحقية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه من المتوقع وصول إعصار 13 الأراضي اليابانية مساء غد الأربعاء، قائله ” نأمل اخذ الحيطة والحذر ومتابعة القنوات الرسمية وتحديثات الطقس عبر الرابط التالي هنا“.

وأشارت الملحقية إلى أنه في الحالات الطارئة يرجى التواصل مع شؤون المواطنين بسفارة المملكة في طوكيو على الأرقام التالية 09055833862 ، 0335895242، وعند الحاجة الاتصال على رقم الملحقية للطوارئ 08079601536، أو موقع الطواريء هنا .

يُذكر أن الحكومة اليابانية قد حذرت، صباح اليوم، من اقتراب إعصار قوي من شرقي البلاد، ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية، قائله ” إعصار شانشان يتجه نحو سلسلة جزر إيزو – جنوبي العاصمة طوكيو، متوقعة أن يقترب من المناطق التي تواجه المحيط الهادئ بعد غد الخميس “.