الهلال والنصر يتنافسان على اللاعبين تحت شعار.. ” خرب الصفقة “

نواف السالم(صدى):

اشتعلت المنافسة بين ناديي الهلال والنصر على اللاعبين خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري؛ حيث سعى كلا الفريقين على ” تخريب ” أي صفقة يحاول أحدهما اتمامها في ماراثون كبد كلاهما خسائر على الناحية الفنية والمالية.

وكان المهاجم البرازيلي جوناس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، على وشك الانضمام إلى صفوف النصر؛ ليتحرك الهلال على الفور في الصفقة دافعًا بالمدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس ليعرقل تعاقد العالمي على اللاعب البرازيلي ويقترب توقيعه للزعيم.

وعلى جانب آخر، لم تمر هذه الواقعة مرور الكرام على النصراويين ولكنهم سعوا من جانبهم على عرقلة صفقة انتقال اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” إلى صفوف الهلال، ومحاولة كسب موافقته على التوقيع للنصر لتقوم إدارة الزعيم بتقديم عرضًا رسميًا إلى إدارة العين الإماراتي ورفع قيمة الصفقة.