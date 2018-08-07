11 محترفا يستعدون للمشاركة في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

يشارك 11 محترفًا أجنبيًا في دوري المحترفين موزعين على 6 أندية وهم ” النصر، الاتحاد، الأهلي، الهلال، الاتفاق، والشباب “، وذلك بعد ظهورهم اللافت في مونديال 2018 الذي أُقيم في روسيا.

ويتصدر النصر أعلى عدد محترفين ضمن صفوفه، حيث يمتلك 4 لاعبين وهم ” النيجيري أحمد موسى والأسترالي براد جونز والبيروفي كريستيان راموس والمغربي نور الدين أمرابط”.

ويأتي كل من الأهلي والاتحاد في المرتبة الثانية بلاعبين لكل منهما وهم ” المغربي كريم الأحمدي والأسترالي ماثيو يورمان” للأهلي، و ” عبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي ” للاتحاد.

ويظهر في صفوف الهلال البيروفي كاريو، ويمتلك الشباب فاروق بن مصطفى، فيما يلعب ضمن صفوف الاتفاق فخر الدين بن يوسف.