بالصور.. وفاة طفلين وإصابة آخر غرقا بمياه راكدة في بيش
تمكن الدفاع المدني بمحافظة بيش في منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج ثلاثة أطفال من مياه راكدة بوادي غوان.
وأوضح ” الدفاع المدني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن أحدهما مصاب؛ فيما توفي الاثنين الآخرين؛ كما نشر صورًا أثناء انتشالهم من المياه.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويصبر ذويهم .
طلال[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
محمد[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 41 دقيقة
إنا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحمهم يارب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3983 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يعوض على اهلهم بخير