بالصور.. وفاة طفلين وإصابة آخر غرقا بمياه راكدة في بيش

تركي السالم(صدى):

تمكن الدفاع المدني بمحافظة بيش في منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج ثلاثة أطفال من مياه راكدة بوادي غوان.

وأوضح ” الدفاع المدني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن أحدهما مصاب؛ فيما توفي الاثنين الآخرين؛ كما نشر صورًا أثناء انتشالهم من المياه.