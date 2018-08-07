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بالصور.. وفاة طفلين وإصابة آخر غرقا بمياه راكدة في بيش

بالصور.. وفاة طفلين وإصابة آخر غرقا بمياه راكدة في بيش
تركي السالم(صدى):

تمكن الدفاع المدني بمحافظة بيش في منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، من استخراج ثلاثة أطفال من مياه راكدة بوادي غوان.

وأوضح ” الدفاع المدني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن أحدهما مصاب؛ فيما توفي الاثنين الآخرين؛ كما نشر صورًا أثناء انتشالهم من المياه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمهم ويصبر ذويهم .

[ عدد التعليقات: 2600 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 41 دقيقة

إنا لله وانا اليه راجعون ، الله يرحمهم يارب

[ عدد التعليقات: 3983 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يعوض على اهلهم بخير

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