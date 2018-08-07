بالصور.. مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عدد من الدورات

سعيد العجل تصوير محمد السعران(صدى):

احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١١/٢٥هـ بتخريج عدد من الدورات، بحضور سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري

وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف

وقادة وحدات سلاح الإشارة .

ثم ألقاء المقدم / رياض بن عبيد العنزي

كلمة الخريجين نيابة عن زملائه

ثم أعلن مساعد ركن التعليم العقيد/ عمر بن ابراهيم الصحيباني

النتيجة العامة لدورات وجاءت على النحو التالي :

دورة تدريب مدربين الأجهزة الاسلكية الميدانية

الأول الرائد/ محمد بن فيصل ابو اثنين

الثاني النقيب /سلطان بن نايف الفرم

الثالث المقدم / رياض بن عبيد العنزي

دورة مصطلحات الإشارة الفنية ١

الأول وكيل رقيب / عبدالله بن فهد القحطاني

الثاني عريف / صقر بن فيحان العتيبي

الثالث وكيل رقيب / نواف بن عباس الشمري

دورة مصطلحات الإشارة الفنية ٢

الأول رقيب/ مسلط بن نايف العتيبي

الثاني رقيب/ أحمد بن محسن الحريصي

الثالث رقيب/ عبدالله بن جنيف السهلي

دورة مشغل أجهزة لاسلكية ١

الأول وكيل رقيب/ ذياب بن علي السهلي

الثاني وكيل رقيب/ فرحان بن حمد العنزي

الثالث وكيل رقيب/ خالد بن بجاد المطيري

دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٢

الأول رقيب/ سعود بن نماء العنزي

الثاني رقيب/ وليد بن دابس بن زبنه

الثالث رقيب/ وديع بن يحيى ال مكين

دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٣

الأول جندي أول/ ثابت بن حسن الجابري

الثاني جندي أول/ مشعل بن سعد ال ابراهيم

الثالث وكيل رقيب/ أحمد بن عبدالرحيم الحسني

دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٤

الأول رقيب/ محمد بن علي الغامدي

الثاني جندي أول/ ثامر بن عناد العنزي

الثالث عريف/ ابراهيم سالم ال سليم

بعد ذلك القى سعادة قائد سلاح الإشارة كلمة بهذه المناسبة وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع سعادته.