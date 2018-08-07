بالصور.. مدرسة إشارة الحرس الوطني تحتفل بتخريج عدد من الدورات
احتفلت مدرسة إشارة الحرس الوطني اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/١١/٢٥هـ بتخريج عدد من الدورات، بحضور سعادة قائد سلاح الإشارة اللواء مهندس/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري
وبحضور قائد مدرسة إشارة الحرس الوطني العميد/ فهد بن محمد الشريف
وقادة وحدات سلاح الإشارة .
ثم ألقاء المقدم / رياض بن عبيد العنزي
كلمة الخريجين نيابة عن زملائه
ثم أعلن مساعد ركن التعليم العقيد/ عمر بن ابراهيم الصحيباني
النتيجة العامة لدورات وجاءت على النحو التالي :
دورة تدريب مدربين الأجهزة الاسلكية الميدانية
الأول الرائد/ محمد بن فيصل ابو اثنين
الثاني النقيب /سلطان بن نايف الفرم
الثالث المقدم / رياض بن عبيد العنزي
دورة مصطلحات الإشارة الفنية ١
الأول وكيل رقيب / عبدالله بن فهد القحطاني
الثاني عريف / صقر بن فيحان العتيبي
الثالث وكيل رقيب / نواف بن عباس الشمري
دورة مصطلحات الإشارة الفنية ٢
الأول رقيب/ مسلط بن نايف العتيبي
الثاني رقيب/ أحمد بن محسن الحريصي
الثالث رقيب/ عبدالله بن جنيف السهلي
دورة مشغل أجهزة لاسلكية ١
الأول وكيل رقيب/ ذياب بن علي السهلي
الثاني وكيل رقيب/ فرحان بن حمد العنزي
الثالث وكيل رقيب/ خالد بن بجاد المطيري
دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٢
الأول رقيب/ سعود بن نماء العنزي
الثاني رقيب/ وليد بن دابس بن زبنه
الثالث رقيب/ وديع بن يحيى ال مكين
دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٣
الأول جندي أول/ ثابت بن حسن الجابري
الثاني جندي أول/ مشعل بن سعد ال ابراهيم
الثالث وكيل رقيب/ أحمد بن عبدالرحيم الحسني
دورة مشغل أجهزة لاسلكية ٤
الأول رقيب/ محمد بن علي الغامدي
الثاني جندي أول/ ثامر بن عناد العنزي
الثالث عريف/ ابراهيم سالم ال سليم
بعد ذلك القى سعادة قائد سلاح الإشارة كلمة بهذه المناسبة وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع سعادته.
اترك تعليقاً