مواطن يشتكي حرمانه من التمويل السكني لضعف راتبه.. و ” الإسكان ” تجيب

علي القحطاني (صدى):

أرسل ” مواطن ” يشتكي لحساب عناية المستهلك التابع لوزارة الإسكان، قائلاً: ” أرسل عليّ برنامج الإسكان وعندما ذهبت، قال البرنامج لا يدعم لأن راتبك ضعيف، أرجو مساعدتنا نحن أولى من غيرنا لأننا ضعفاء والمفروض يدعم الضعيف ” .

ورد حساب عناية المستهلك التابع لوزارة الإسكان على ” المواطن ” عبر ” تويتر ” قائلاً: ” إذا تم رفضك من قِبل الممول، سيتم دراسة طلبك وسيتم تحويلك لدى البرنامج المناسب لك ” .

كما أوضح أن ذوي الدخل المحدود يتم دعمهم بنسبة 100%، كما يتم تخصيص منتجات تناسبهم؛ وذلك عن طريق ” الإسكان التنموي ” .