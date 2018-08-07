مواطن يشتكي حرمانه من التمويل السكني لضعف راتبه.. و ” الإسكان ” تجيب
أرسل ” مواطن ” يشتكي لحساب عناية المستهلك التابع لوزارة الإسكان، قائلاً: ” أرسل عليّ برنامج الإسكان وعندما ذهبت، قال البرنامج لا يدعم لأن راتبك ضعيف، أرجو مساعدتنا نحن أولى من غيرنا لأننا ضعفاء والمفروض يدعم الضعيف ” .
ورد حساب عناية المستهلك التابع لوزارة الإسكان على ” المواطن ” عبر ” تويتر ” قائلاً: ” إذا تم رفضك من قِبل الممول، سيتم دراسة طلبك وسيتم تحويلك لدى البرنامج المناسب لك ” .
كما أوضح أن ذوي الدخل المحدود يتم دعمهم بنسبة 100%، كما يتم تخصيص منتجات تناسبهم؛ وذلك عن طريق ” الإسكان التنموي ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 42 دقيقة
الحمد لله ع نعمة الامن والامان
راتبك ما يكفي وتبي الدولة تعطيك ببلاش ولا ويش هو
مد لحافك ع قدر رجليك لو اعطتك اليوم واخذت منك قسط شهري
بكرهـ تطلع تتشكى وتبكي اعطوني اسكان واخذو من راتب قسط مبلغ وقدرة
والحيت الراتب ما يكفي الحاجة
عندي عيال وجاي العيد ومدارس وكهرباء الخ
وبذلك الدولة اعزها الله حريصة كل الحرص
ع مبدأ لا ضرر ولا ضرار
لذا صبري ع نفسي
ولا صبر الناس عليه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1461 ] نشر منذ 31 دقيقة
عذب الرحيل
ليتك سكت ولاعلقت
قل خيرا او اصمت
ياحبيبي الدوله اعزها الله لديها الحلول وتستطيع تحمل مسؤولية المواطنين المحتاجين
لا تتح وتقول كلام مسوي حالك خايف على وضع الدوله
يفترض تقول الدوله حريصه على تحمل مسؤولية من هم بوضعك
حساب المواطن والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيريه ايش دورها ياعذب الرحيل
مو لاجل مساعدة هالحالات واضيف انه ممكن تتحمل مسؤوليه اكبر
وين افضل يدفع قسط شهري لبيت يؤمن عياله بعد وفاته والا يدفع ايجار لو جاه شيء لاقدر الله ينذلوا ويتشردوا اولاده واولهم راعي البيت يهينهم
فكر بعقل شوي وعلق بمنطق او يازينك ساكت
السعوديه خير الله ثم خيرها لكثير من الدول فما بالك مواطنيها
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4224 ] نشر منذ 13 دقيقة
اوكي اوكي عزيزي
حتى كتابة نكي صح مش عارف تكتبها
هههههههههههههههههههههههه
نكي عذآب الف مد
وليس عذب اعوذ بالله من من العذب
ههههههههههههههههههههههههههههه
يا عيوني يا حياتي وعمري وقلبي انت
اقول اجل وراك انت ما قدم نفسك
مستشار للدولة اعزها الله واعطيها استشارات ونصائح
من مقام جنابكم الكريم والدولة ابواها مفتوحه والله
تكون انت مستشار خاصة لأصحاب الدخل المحدود
الطبقة الكادحة 😁
ممن انت تنافح و اخذتك الشفقة والرحمة عليهم كثير
وبذلك تكون خدمة الصالح العام وتشكر ع الثواب دنيا وآخرهـ