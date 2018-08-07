” سبعيني ” عن محاولته هتك عرض طفلة: لم أمارس الجنس منذ وفاة زوجتي

القاهرة(صدى):

تجرد ” سبعيني ” من معاني الرحمة والإنسانية؛ وذلك بعد محاولته هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات، إلا أنه ولحسن حظ ” الطفلة ” فشل في ذلك.

وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، اعترف المتهم البالغ من العمر 72 عامًا بجريمته قائلاً: ” زوجتى توفيت قبل 8 سنوات؛ ومنذ ذلك الحين لم أمارس الجنس وكنت تعبان بسبب ذلك ” .

وتابع: ” لم أجد أمامى إلا هذه الطفلة وظننت أنها لن تفقه شيء ولن تخبر أهلها، واستدرجتها إلى غرفتى فى العقار الذى أحرسه وخلعت ملابسها وملابسى، وحاولت اغتصابها إلا أننى لم استطع بسبب عدم انتصاب عضوى الذكري ” .

وطبقًا لاعترافات المتهم، فإنه بعد محاولات اغتصاب الطفلة فشل، وقام بإلباس الطفلة ملابسها وتركها تذهب لمنزلها؛ ليتفاجئ بوالدها ووالدتها يأتون إلى وحاولوا التشاجر معه، وتوجهوا للقسم وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.

يُذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى أمرت بحبسه4 أيام على ذمة التحقيقات.