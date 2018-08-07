” سبعيني ” عن محاولته هتك عرض طفلة: لم أمارس الجنس منذ وفاة زوجتي
تجرد ” سبعيني ” من معاني الرحمة والإنسانية؛ وذلك بعد محاولته هتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات، إلا أنه ولحسن حظ ” الطفلة ” فشل في ذلك.
وبالتطرق لتفاصيل ما حدث، اعترف المتهم البالغ من العمر 72 عامًا بجريمته قائلاً: ” زوجتى توفيت قبل 8 سنوات؛ ومنذ ذلك الحين لم أمارس الجنس وكنت تعبان بسبب ذلك ” .
وتابع: ” لم أجد أمامى إلا هذه الطفلة وظننت أنها لن تفقه شيء ولن تخبر أهلها، واستدرجتها إلى غرفتى فى العقار الذى أحرسه وخلعت ملابسها وملابسى، وحاولت اغتصابها إلا أننى لم استطع بسبب عدم انتصاب عضوى الذكري ” .
وطبقًا لاعترافات المتهم، فإنه بعد محاولات اغتصاب الطفلة فشل، وقام بإلباس الطفلة ملابسها وتركها تذهب لمنزلها؛ ليتفاجئ بوالدها ووالدتها يأتون إلى وحاولوا التشاجر معه، وتوجهوا للقسم وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.
يُذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى أمرت بحبسه4 أيام على ذمة التحقيقات.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3974 ] نشر منذ 24 دقيقة
عذر مقبول-لك ثمان سنوات محروم ياباشا-
قبلنا عذرك وبالمقابل السلاح مانت في حاجته لابد من تخليصك منه لانه فشلك –
الحمد لله ان الله خلص الطفله من شرك-يجب محاكمتك على ان الجريمه تمت -المشكله في تفكيرك وفي نيتك وليس في شي اخر-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4219 ] نشر منذ 12 دقيقة
طفله بريئة اربع سنوات يا قليل الجياء
يا مجرك يا سفاح
وعمرك فوق السبعين
الا تخجل من الله ثم من نفسك
شايب زاني والعياذ بالله
تزوج بالحلال واستر نفسك يا نجس
هذا ان كان فيه فائدة من الاساس
رحم الله الامام الشافعي
حين انشد
يا هاتكاً حُرَمَ الرجال وقاطعاً سُبُلَ المَوَدَّةِ عِشْتَ غَيْرَ مكرمِ
لو كنتَ حرًّا من سُلالَة مَاجدٍ مَـا كنتَ هتّاكًا لِحُرْمَةِ مُسْلِمِ
مَن يَزْنِ يُزن به ولو بِجِدَارِهِ إِنْ كُنْتَ يَــا هَذا لبيبًا فَافْهَمِ
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 دقائق
الحمدلله إن الله سلم البنت يمكن أهلها مستودعينها الله
عند كل صباح المفروض نستودع الله أهلنا وبيوتنا
بالإظافة الاطفال المفروض
مانرسلهم للخارج الا برفقة شخص بالغ ..بعض الاهالي إطفالهم طول الوقت بالشارع !!
هل أنتم ضامين هالعالم الخارجي ؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4219 ] نشر منذ 5 دقائق
طفله بريئة اربع سنوات يا قليل الحياء
يا مجرم يا سفاح
وعمرك فوق السبعين
الا تخجل من الله ثم من نفسك
شايب زاني والعياذ بالله
تزوج بالحلال واستر نفسك يا نجس
هذا ان كان فيه فائدة من الاساس
رحم الله الامام الشافعي
حين انشد
يا هاتكاً حُرَمَ الرجال وقاطعاً سُبُلَ المَوَدَّةِ عِشْتَ غَيْرَ مكرمِ
لو كنتَ حرًّا من سُلالَة مَاجدٍ مَـا كنتَ هتّاكًا لِحُرْمَةِ مُسْلِمِ
مَن يَزْنِ يُزن به ولو بِجِدَارِهِ إِنْ كُنْتَ يَــا هَذا لبيبًا فَافْهَمِ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51322 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,