العقوبات على إيران ترفع أسعار النفط

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران .وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش، بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل.

ودخلت العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التطبيق رسميا في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

وتعارض كثير من الدول، ومن بينها حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا بجانب الصين والهند، العقوبات لكن الحكومة الأمريكية قالت إنها تريد توقف أكبر عدد ممكن من الدول عن شراء النفط الإيراني.