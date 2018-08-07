صدور توجيهات إلزامية للجهات الحكومية بالتحول من التعامل الورقي للإلكتروني

حمودى العنزي (صدى):

أشارت مصادر، إلى صدور توجيهات إلزامية إلى الوزارات والجهات الحكومية، بالتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني، استعدادًا للارتباط مع ديوان المراقبة العامة آليًا.

ومن أبرز تلك التوجيهات التي أُلزمت بها الجهات الحكومية، هي أرشفة الوثائق والمستندات والعقود والقرارات والخطابات الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية إلكترونيًا، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية من خلال نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها.

وشملت هذه التوجيهات أيضًا، أن يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية ” شامل ” ، فضلًا عن قيام برنامج التعاملات الحكومية ” يسر ” بتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية.

بالإضافة لذلك، أُلزمت الجهات الحكومية بالتأكيد على سعي الديوان لامتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على تلك الجهات، وأن يُجري ديوان المراقبة العامة مسحًا شاملًا لجميع الجهات الحكومية لوضع خطة زمنية للانتهاء من عملية الربط.

فيما يتم إعداد خطة زمنية أخرى للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، واعتماد الوثائق والبيانات والمستندات الآلية، وتبادلها عبر منظومة شاملة ” آليًا ” .