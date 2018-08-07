عادات غذائية لا غنى عنها للرجل بعد تجاوزه سن الـ 50

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

لا شك أن الرجل بعد تجاوزه سن الخمسين، يحتاج إلى نظام غذائي مختلف، نظرًا لتباطؤ عملية التمثيل الغذائي لديه، وإزدياد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومشاكل البروستاتا.

فغالبًا ما يحتاج الرجل إلى إنقاص وزنه، فضلًا عن تقليل استهلاكه للكوليسترول، وخفض كمية السعرات الحرارية التي يتناولها، ومراجعة ما يأكله على مدار الأسبوع، وكذلك القيام بنشاط بدني مناسب يوازي ما يتناوله من سعرات حرارية.

ومن أهم العادات الغذائية التي يجب اتباعها للرجل أيضًا، هو تناول 500 سعرة حرارية أقل بالأسبوع، والحرص على المشي يوميًا، أو ممارسة التمارين الرياضية لمدة 20-30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، فضلًا عن الحد من المشروبات السكرية كالصودا والكولا والعصائر المحلاة، والتقليل من الأطعمة والمخبوزات الجاهزة.

كما ينصح الخبراء الرجال في هذا العمر، بتقليل اللحوم، وتناول الأسماك والمكسرات والبذور، ويفضل تناول 5 وجبات صغيرة ومتوسطة على مدار اليوم كي لا يشعر بالجوع، إلى جانب تناول الفاكهة مرتين في اليوم على الأقل.

فيما حذر المختصون الرجال من تناول كل الأطعمة المضاف إليها سكر، سواء كانت عصائر أو لبن أو حلوى، مشيرين إلى ضرورة الحرص على تناول الفواكه والمكسرات واللبن ” الزبادي ” كوجبات خفيفة بدلًا من المخبوزات والنشويات.