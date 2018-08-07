ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة إلى 10 مليار ريال خلال شهر

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال يونيو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 10.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة في 2017.

وأوضحت ” ساما ” في تقريرها الشهري، أن تحويلات الأجانب انخفضت خلال يونيو الماضي بنسبة 17% على أساس شهري مقارنة بمايو، بينما ارتفعت تحويلات المواطنين للخارج خلال يونيو 2018 بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 3.44 مليون ريال.

وأضافت أن تحويلات المواطنين للخارج خلال يونيو الماضي انخفضت على أساس شهري بنسبة 42%، مقارنة بـ5.929 مليار ريال في مايو 2018.

كما أشارت إلى ان قيمة تحويلات الوافدين من المملكة بلغت 71.060 مليار ريال مقابل 81.070 مليار ريال خلال الـ6 أشهر الأولى من 2018، وذلك مقارنة بالـ6 أشهر السابقة لهم بنسبة انخفاض 12.3%، بينما استقرت عند مقارنتها مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

يُذكر أن الحكومة تسعى إلى تطبيق برامج لتوطين الوظائف، خاصة في القطاعات التي تشهد سيطرة العمالة الوافدة؛ لتقليص نسب البطالة بين المواطنين.