تنسيق بين التدريب التقني والدفاع المدني لتوظيف الخريجين

الرياض(صدى):

قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهدف توظيف عدد من الخريجين في مختلف الوظائف حسب احتياج الدفاع المدني، وذلك لعدد من التخصصات الفنية في مجال البرمجيات والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات والحاسب الآلي.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين المهندس في المؤسسة محمد بن عبدالكريم أباحسين أن هذا التنسيق يأتي من خلال دعم برامج التنسيق الوظيفي الذي يهتم بالتواصل المستمر مع قطاعات الأعمال ومدها بالكوادر الوطنية الماهرة والمدربة وفق أفضل البرامج والتجهيزات المتقدمة، مبينا أن هذا التنسيق يتم وفق خطة زمنية تتضمن مناقشة التخصصات المطلوبة وفحص متطلبات التوظيف ثم الاجتماع مع قيادات التوظيف وتحديد الاحتياج لدى الطرفين والذي تم مؤخرا ونوقشت فيه الأعداد المطلوبة وآلية التعاون مع قطاع الدفاع المدني وطرق التواصل مع الخريجين.

وبين أباحسين أن فرق العمل المختصة من قبل المؤسسة ستقوم بالإعلان للخريجين وتوجيههم لتلك الفرص عبر بوابة تقني الإلكترونية والتنسيق لتحديد مواعيد المقابلات، وذلك مع قرب تخريج عدد من الخريجين المؤهلين في تلك التخصصات بعد الفصل الصيفي لهذا العام 1438/1439هـ .

يذكر أن المؤسسة أطلقت هويتها الجديدة فبراير الماضي التي تتضمن توفير برامج تدريبية، وزيادة الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لتوفير وظائف مناسبة لخريجيها، بما يتوافق مع رؤية المؤسسة وبرامج التحول الاستراتيجي ورؤية المملكة2030.