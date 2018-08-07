” الإحصاء ” : 33 ألف مخالفة مرورية يوميا بمناطق المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تسجيل 12 مليونا و17 ألفا و804 مخالفات مرورية بمختلف مناطق المملكة؛ وذلك خلال عام 1438 بواقع 33 ألف مخالفة يوميًا.

وعن ترتيب المناطق في عدد المخالفات المرورية، جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى بتسجيلها 5 ملايين و438 ألفا و223 مخالفة، أما الرياض فقد سجلت 2160975 مخالفة، أما مكة المكرمة فسجلت 5438223، والمنطقة الشرقية 1096743، وعسير 510021.