جيسوس: اعتدت على تدريب الفرق الكبرى لذلك وافقت على الهلال
كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال عن سر موافقته على تدريب الزعيم؛ لافتًا إلى أن ذلك لأنه اعتاد على قيادة الفرق الكبرى.
وأوضح ” جيسوس ” قائلًا: ” أهلًا بجمهور الهلال، بكل فخر واعتزاز حضرت للسعودية لتدريب هذا النادي العظيم، اعتدت تدريب الفرق الكبرى فقط. “
مؤدب[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 57 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅 فرق كبيرة ووافق على الطواقي قصده وافق على الفلوس ومتاكد انه شاف آسيا والنقطتين وخروجه من التمهيدي في كأس الملك ومتاكد أنه يعرف سدني واوراوا والعين الإماراتي والريان القطري والاستقلال الإيراني كلها السنه هذي 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
مؤدب[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 56 دقيقة
صاحب الخبر هلالي يغني على الأطلال 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂