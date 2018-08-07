جيسوس: اعتدت على تدريب الفرق الكبرى لذلك وافقت على الهلال

ماجد محمد(صدى):

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال عن سر موافقته على تدريب الزعيم؛ لافتًا إلى أن ذلك لأنه اعتاد على قيادة الفرق الكبرى.

وأوضح ” جيسوس ” قائلًا: ” أهلًا بجمهور الهلال، بكل فخر واعتزاز حضرت للسعودية لتدريب هذا النادي العظيم، اعتدت تدريب الفرق الكبرى فقط. “