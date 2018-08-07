” القرني ” يجدد للاتحاد

ماجد محمد(صدى):

جدد الحارس عساف القرني، عقده مع نادي الاتحاد، وذلك بعد توصل الطرفين إلى صيغة تعاقدية توافقية، فيما سيتم الإعلان عن تجديد التعاقد مع الحارس رسميًا.

وعلى جانب آخر، وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى جدة في وقت مبكر صباح أمس الاثنين، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز منح اللاعبين راحة لمدة يومين؛ فيما تنتظر إدارة العميد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق في العاصمة البريطانية لندن استعدادًا لمواجهة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة.

ومن الجدير بالذكر، أن ” دياز ” وعد جماهير العميد بالفوز بمباراة السوبر في لندن، مبديًا ثقته بلاعبي فريقه وقدرتهم على تنفيذ ما هو مطلوب منهم في المباريات.