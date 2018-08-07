” المياه الوطنية ” تخطط لتركيب مليوني عداد إلكتروني

علي القحطاني (صدى):

كشفت شركة المياه الوطنية، عن استكمالها لخطة التحول الوطني لرفع كفاءة الشبكة والمحافظة على المياه؛ حيث تخطط لتركيب مليوني عداد إلكتروني في العام المقبل.

وأكدت الشركة أن ارتفاع العدادات المستبدلة في 2017 وصل إلى 878 ألف عداد مقابل 673 ألف عداد في عام 2016؛ فيما تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدعم خطط الترشيد من خلال تقليص مساحات الأراضي المزروعة بالأعلاف، واستخدام الوسائل الحديثة في الري وذلك لاستنزاف 80% على الأقل من المياه في القطاع الزراعي.

ومن الجدير بالذكر، أنه تأتي المملكة ضمن الدول الأكثر استهلاكًا للمياه حول العالم، وذلك على الرغم من حملات الترشيد المختلفة؛ حيث تستهلك قرابة 17مليار م3 من المياه .