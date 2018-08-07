غرامة مليون ريال للإعلانات الغذائية المخالفة

عادل الحربي(صدى):

من المقرر أن تتم معاقبة القائمين على الإعلانات المضللة المتعلقة بالغذاء، بغرامة تصل إلى مليون ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار ارتكاب المخالفة، حيث ستخضع جميع إعلانات الأغذية، بما فيها الإعلانات التي ينشرها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، لأحكام نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وإذا كانت المخالفة هي التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فيعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

وتتمثل تلك العقوبات المتعلقة بنظام الغذاء، في غرامة لا تزيد على مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عامًا، فضلًا عن إلغاء الترخيص، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.