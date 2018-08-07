” أمن الدولة ” توقف ثاني صيني متورط في قضايا أمنية

نايف السالم(صدى):

للمرة الثانية خلال أسبوعين، أوقفت رئاسة أمن الدولة، صينيا جديدًا على ذمة قضايا أمنية، كما سجلت دخولا جماعيا لقوائم المتهمين في قضايا إرهاب في يوم واحد لـ7 يمنيين.

يذكر أن الصيني الأول دخل القوائم في الخامس من ذي القعدة للعام الجاري، فيما ارتفعت حصيلة القوائم ليبلغ عدد الموقوفين 5455 موقوفاً.