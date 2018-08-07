” أمن الدولة ” توقف ثاني صيني متورط في قضايا أمنية
للمرة الثانية خلال أسبوعين، أوقفت رئاسة أمن الدولة، صينيا جديدًا على ذمة قضايا أمنية، كما سجلت دخولا جماعيا لقوائم المتهمين في قضايا إرهاب في يوم واحد لـ7 يمنيين.
يذكر أن الصيني الأول دخل القوائم في الخامس من ذي القعدة للعام الجاري، فيما ارتفعت حصيلة القوائم ليبلغ عدد الموقوفين 5455 موقوفاً.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51330 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعقب يا تشنق بنق ,,
,, تشنقوه وبنقوه حتى ينسى طعم الكلاب اللي اكلها في بلاده ,, اخزاه الله ، ويكرم القارئ ,,
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2596 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش عنده ابو عيون ههههههههههههه
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3976 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو عيون طلع ماهو هين–يبي له احد يفقع له عيونه-
العدناني[ عدد التعليقات: 2203 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش للصينيين ذولي عندنا