لحملة الثانوية العامة.. وظائف شاغرة بـ ” السعودية للخدمات الأرضية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها للعمل بالرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسميات : سائق في ساحة المطار – مشغل معدات أرضية.

وأشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويملك مهارات الاتصال ومهارة القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط الــــتالي من هـــــــنا.