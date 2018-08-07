بالفيديو.. امرأة تقذف مستشار خامنئي بالحذاء على الهواء مباشرة

طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، قيام امرأة من وفد المتظاهرين الإيرانيين أثناء استقبالهم من قبل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض معهم، بينما تقذف المستشار بالحذاء.

وقالت المرأة لمستشار خامنئي وهي تقذفه بالحذاء: ” هذه رسالة الإيرانيين لمرشدك الدكتاتور ” .