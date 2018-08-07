بالفيديو.. امرأة تقذف مستشار خامنئي بالحذاء على الهواء مباشرة
أظهر مقطع فيديو متداول ، قيام امرأة من وفد المتظاهرين الإيرانيين أثناء استقبالهم من قبل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض معهم، بينما تقذف المستشار بالحذاء.
وقالت المرأة لمستشار خامنئي وهي تقذفه بالحذاء: ” هذه رسالة الإيرانيين لمرشدك الدكتاتور ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51310 ] نشر منذ 44 دقيقة
يستاهل وقدره اقل من كذا ,,
,, وياليتك عبيتي الحذا خرى ، ورميتيه بوجهه هو ومرشده ,, ( يكرم القارئ ) ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 40 دقيقة
حقه وما جاه