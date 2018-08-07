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بالفيديو.. امرأة تقذف مستشار خامنئي بالحذاء على الهواء مباشرة

بالفيديو.. امرأة تقذف مستشار خامنئي بالحذاء على الهواء مباشرة
طهران(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، قيام امرأة من وفد المتظاهرين الإيرانيين أثناء استقبالهم من قبل مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للتفاوض معهم، بينما تقذف المستشار بالحذاء.

وقالت المرأة لمستشار خامنئي وهي تقذفه بالحذاء: ” هذه رسالة الإيرانيين لمرشدك الدكتاتور ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51310 ] نشر منذ 44 دقيقة

يستاهل وقدره اقل من كذا ,,

,, وياليتك عبيتي الحذا خرى ، ورميتيه بوجهه هو ومرشده ,, ( يكرم القارئ ) ,,

[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 40 دقيقة

حقه وما جاه

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