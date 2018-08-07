اقتداءًا بالمملكة.. دعوات في تونس لطرد السفير الفرنسي

تونس(صدى):

بعد موقف المملكة الحازم من السفير الكندي ،عقب التدخل في الشؤون الداخلية، طالبت نخب وفعاليات تونسية، بطرد السفير الفرنسي لديها ” أليفي بوفوار دارفور ” ، بعد تدخله في الشأن الداخلي التونسي، داعين إلى الاقتداء بالمملكة.

وقال الدبلوماسي التونسي، عبدالله العبيدي، أن سفير فرنسا بتونس تجاوز الأعراف الدبلوماسية وأصبح بمثابة الحاكم الحقيقي للبلاد، حيث لا يكاد يغيب عن كل الأنشطة السياسية والثقافية والرياضية بالبلاد، في ظل صمت مخجل من الحكومة التونسية .