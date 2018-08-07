ضاحي خلفان: العقوبات الأمريكية على إيران نتاج ” عنجهية الملالي “
علق نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على إيران ،مؤكدًا أنها ستؤثر على الاقتصاد الإيراني المتهالك بالفعل.
وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” ساخرًا : ” إذا كان سيفرض على إيران عدم بيعها للسجاد الإيراني في الاسواق وليس البترول فقط، السجاد الذي هو مصدر رزق للمئات من العاملين اليدويين، فأين ذاهبة إيران في تحديها لأمريكا، عندما تكون صغيرا لا تستطيع المواجهة ” .
وأضاف: ” العقوبات الأمريكية مدروسة بعناية فائقة، تحطيم الاقتصاد الإيراني الهش، هذا نتاج العنجهية للخدي الملالي ” .
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ابو غالب[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضاحي خلفان: العقوبات الأمريكية على إيران نتاج ” عنجهية الملالي الظاهر ان ترامب حيرجع ايران للعصور الوسطي بعد تطبيق جميع العقوبات الامريكية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 54 دقيقة
لعبة السياسة مفهومة ونحن متعلمون ونعرف الطبخة كلاهما وجهان لعملة واحدة ولا تستخفوا بعقولنا والعقول السطحية هي التي تصدق هذا الهياط..