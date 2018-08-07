تنبيهات بأمطار رعدية بمناطق وأتربة وغبار بأخرى

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحمياة البيئة، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق، ورياح مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق أخرى.

وأوضحت الهيئة في تنبيهتها ،أن كل من جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ستشهد أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي لجريان السيول.

ينما تشهد نجران، والمدينة المنورة، نشاطا في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة فترة مابعد الظهيرة.