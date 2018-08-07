تطبيق ” مواعدة ” من ” فيس بوك ” لمنافسة التطبيقات الأخرى

وكالات(صدى):

تعتزم شركة ” فيس بوك ” ،الدخول في مجال تطبيقات المواعدة، الذي يستحوذ على 11 مليار جنيه إسترليني، من خلال تطبيق مواعدة لمنافسة التطبيقات الأخرى.

وبحسب تقارير، فإن ” فيس بوك ” يجري حاليا اختبار داخلي للخدمة مع موظفيه، وفقاً لإحدى مستخدمات ” تويتر ” التي يبدو أنها قامت بتسريب لقطات شاشة من التطبيق على تويتر.

وتُظهِر اللقطات أن تطبيق Facebook Dating سيوفر للمستخدمين الاختيار من بين خمسة أجناس بشرية مختلفة منها الرجل والمرأة والمتحولين جنسياً!.