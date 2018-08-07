بالفيديو.. مذيع ألماني يرتدي الجلباب الصعيدي بسبب الحر

برلين(صدى):

بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها الدول الأوروبية، ظهر مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات الألمانية مرتديًا الجلباب الصعيدي.

وظهر المذيع وهو يشرح كيفية اندفاع كتلة هوائية حارة من عمق الصحراء الأفريقية نحو دول أوروبا ما تسبب بموجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى حد منتصف الأربعينيات.