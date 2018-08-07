بالفيديو.. مذيع ألماني يرتدي الجلباب الصعيدي بسبب الحر
بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها الدول الأوروبية، ظهر مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات الألمانية مرتديًا الجلباب الصعيدي.
وظهر المذيع وهو يشرح كيفية اندفاع كتلة هوائية حارة من عمق الصحراء الأفريقية نحو دول أوروبا ما تسبب بموجة حر وصلت فيها درجات الحرارة إلى حد منتصف الأربعينيات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31948 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو صالح[ عدد التعليقات: 227 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها الدول الأوروبية، ظهر مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات الألمانية مرتديًا الجلباب الصعيدي.ضحكني مع الصبح وانا زعلان وطفران وما فطرت بعد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51310 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههه ,,
,, مكيف صحراوي ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2664 ] نشر منذ 53 دقيقة
الان ستفهمون لماذا نلبس الثوب او الجلباب والغترة ايضا وهي ماكنتم ترونه ايها الغربيون العباقرة امر مستهجن ولا تفسير له وغير عملي ببساطة العدة يجب ان تكون بعيدة عن الجسم واللون الابيض يعكس اشعة الشمس والاسود يساعد على تدفئة الجسم في البرد وسعة الثوب يولد تيار هوائي يبرد الجسم اثناء الحركة , قد يكون هذا الزي له مساوىء اذا كنت تعمل في مهن معينه في المصانع وبين الالات وماعدى ذلك هو افضل ماترتديه في الحر والقر