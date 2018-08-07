مصرع وإصابة 3 فتيات بعدما سُمح لإحداهن بقيادة السيارة

الجزائر(صدى):

شهدت الجزائر، حادثا مروريًا، راح ضحيته فتاتين، بينما أصيبت أخرى ورجل خمسيني كانا جالسان بالمقعد الخلفي للسيارة.

وكانت الفتيات والرجل الخمسيني ” صاحب السيارة ” قادمين من مدينة سطيف إلى العلمة بعد قضائهم سهرة، وفي منتصف الطريق سلم الرجل سيارته لفتاة لا تملك رخصة قيادة.

وجلس ذلك الرجل في المقعد الخلفي برفقة فتاة ثالثة، وبمكان وقوع الحادث لم تتنبه السائقة لوجود مطب صناعي.

وعندما عبرته بسرعة انحرفت السيارة واصطدمت بعمود كهربائي كان سببا في وفاة فتاة تدعى ” ب.خ ” البالغة من العمر 21 عاما ،والثانية تدعى ” ب.م ” وتبلغ من العمر 23 عاما.

والثالثة التي تبلغ من العمر 25 عاما أصيبت بجروح ولا تزال في غرفة العناية المركزة، أما صاحب السيارة فقد غادر المستشفى.