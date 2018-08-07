عبدالرحمن بن مساعد يلقن خلايا عزمي درسًا قاسيًا

عادل الحربي (صدى):

لقن الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، خلايا عزمي الإلكترونية درسًا قاسيًا، إذ حاول أحد المرتزقة التطاول على المملكة، فيما يخص قرار طرد السفير الكندي بعد التدخل في الشؤون الداخلية.

ولم يعلم المغرد المرتزق الذي أكتشف أنه مقيم بالدوحة، أنه سينال درسًا فور تطاوله وتشكيكه في مواقف المملكة تجاه كل من يحاول أن يتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بن مساعد في تغريدة له : ” للحمقى الذين يقولون لماذا لم تطردوا السفير الأمريكي ردًا على تصريحات خارجيته، أمريكا القوة الأكبر في العالم وخارجيتها كعرف كل عام تصدر تقارير من هذا النوع ورغم هذا سبق ان طردت المملكة سفير امريكي حينما تدخل في شؤونها ” .

وأضاف : ” عودوا لنص البيان الكندي المتجاوز في لهجته لتعرفوا الفرق ” .