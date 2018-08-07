وظائف شاغرة بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بدون خبرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية ،عن توفر عدد من الوظائف الطبية والطبية المساندة والتمريض.

وأوضحت المستشفى أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم والبكالوريوس و الزمالة والماجستير حيث لا يشترط خبرة لشغل تلك الوظائف.

وأشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة تصنيف مهني لجميع المؤهلات الدراسية ،وحاصل على بطاقة تسجيل سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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