الإطاحة بوافدين يديران مصنع خمور على طريق الصهوة

نايف السالم(صدى):

أطاحت دوريات الأمن بمكة المكرمة، بوافدين أثيوبيين يديران وكراً لتصنيع الخمور على طريق الصهوة بالجعرانة.

وصادرت الدوريات 61 برميلاً كبيراً سعة 55 لتراً مليئة بمادة العرق المسكر، بالإضافة إلى 90 قارورة كبيرة جاهزة للتوزيع.

كانت إحدى دوريات رجال الأمن قد اشتبهت بأشخاص يخرجون من حوش مهجور واقع على طريق الصهوة بالجعرانة، وعند مداهمة الموقع اتضح أنه وكر لتصنيع الخمور، وتم العثور على وافدين منشغلين في إعداد الخمور.

وحُرر محضرًا بالواقعة وطلب مندوب هيئة الأمر بالمعروف ومندوب أمانة العاصمة المقدسة إتلاف المضبوطات، فيما تم تسليم الوافدين لمركز شرطة الشرائع لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.