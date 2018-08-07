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    أغسطس

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  3. خالد الشعلان: هناك عبئ أمانة على تركي آل الشيخ

خالد الشعلان: هناك عبئ أمانة على تركي آل الشيخ




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