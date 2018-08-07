بالصور.. تفاصيل 3 حوادث مرورية منفصلة بالباحة

إبراهيم الخزمري(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن حادثين منفصلين قد وقعا اليوم الاثنين الأول انقلاب ببني سار والاخر تصادم + حريق بالمركبه امام مفرق اللغاميس وفي التفاصيل التي أوردها الزهراني أن حادث انقلاب وقع عند الساعة 17:02م الباحه بني سار امام الخضراء بالباحة وحسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود اصابه بالموقع وتم توجية فرقه اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وعند الوصول اتضح بوجود إصابه بالراس ونزيف واصابته خطيره تم التعامل معها اسعافياً بالموقع ونقله عن طريق اسعاف الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد .

كما وقع حادث تصادم بين سارتي النترا وجيب صالون +اشتعال نار بالمركبه الصالون في تمام الساعه 20:19م وردنا البلاغ للعمليات بانه يوجد حادث تصادم + حريق بالمركبه بالموقع وتم توجيه فرقه اسعافيه للموقع وعند وصول الفرقة اتضح بوجود اصابتين اصابه خطيره وحالة متفحمة بالموقع تم التعامل مع الاصابه اسعافياً بالموقع ونقله لمستشفى الملك فهد بالباحة بمتابعة وتوجيه الفرق الاسعافيه من القائد الميداني.

وافاد الزهراني عن وقوع حادث ثالث ورد بلاغ لغرفة العمليات في تمام الساعة 22:35 الموقع طريق الدائري مفرق الغمدة وتم توجيه فرقتين اسعافيه وايضاً القياده الميدانيه للموقع وبمتابعة مدير الشؤون الاسعافية .

وعند وصولهم اتضح بوجود اصابة CBR انعاش قلبي رئوي وحالة متوفيه بالموق وتم التعامل مع الاصابه لحين وصولها مستشفى الملك فهد بالباحة.

وفي الختام أهاب ” الزهراني ” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله، متمنياً منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.