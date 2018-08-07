بالصور.. ضبط مجموعة من العمالة المخالفة تعمل بصيانة الجوالات في الخبر

علي القحطاني(صدى):

نجحت فرق الضبط الميداني التابعة لمكتب العمل، اليوم الإثنين، في الإيقاع بمجموعة كبيرة من العمالة الوافدة المخالفة اتخذت من إحدى الشقق بمحافظة الخبر معملًا لصيانة الجوالات، بالاتفاق مع عدد من محال الاتصالات المنتشرة في مدينة الخُبر.

وكشفت ” الجهات المختصة ” ، أنها تلقت بلاغًا يفيد بتستر مجموعة من محال الجوالات على العمالة بالاتفاق فيما بينهم؛ إذ تمنح العصابة الشباب السعوديين العاملين في محال الجوالات بمبالغ زهيدة في مقابل جلب ما يردهم من طلبات لصيانة الجوالات.

ومن جانبها أعدت الجهات المختصة، كمينًا فور تلقيها البلاغ بالتعاون مع الجهات الأمنية للإيقاع بالمخالفين، ونجحت في ذلك على الرغم من تحصنهم وتحسبهم لأي مداهمة، وذلك من خلال كاميرات المراقبة مخفية بالقرب من مداخل الشقة ومخارجها.

وأكدت الجهات المختصة، أنه جاري العمل بتطبيق عقوبات مخالفة المادة الـ39 من نظام العمل التي تنص على مخالفة صاحب العمل الذي يمكِّن عمالته من العمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص؛ والتي تصل غرامتها 100 ألف ريال، بالإضافة إلى الترحيل إن كان وافدًا، والسجن ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لخمس سنوات.