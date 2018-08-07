بالصور.. نساء إثيوبيا يثقبن الشفاه ويضعن صحنا بها كجراحة تجميلية

أديس أبابا(صدى):

تخضع النساء في قبيلة ” سور مي ” الإثيوبية، إلى ما يشبه العملية الجراحية، حيث يتم ثقب الشفة السفلى بآلة حادة ووضع قطعة خشبية صغيرة في هذا الثقب.

وتقوم الفتاة التي عادة يتراوح عمرها بين الـ13 والـ18 عامًا بتمديد الثقب حسب رغبتها، بعد التئام الجرح أي أسبوعين أو ثلاثة.

أما عن القطر النهائي لما يسمى ” صحن الشفاة ” فيتراوح من حوالي 8 سم إلى أكثر من 20 سم، حيث تقوم كل امرأة بنقش الزخارف الخاصة بها على قرط من الخشب يختلف حجمه من واحدة إلى أخرى.

وعرفت هذه في السودان وإثيوبيا منذ عام 8700 قبل الميلاد، وفي أمريكا الوسطى عام 1500 قبل الميلاد، وفي الإكوادور الساحلية منذ 500 قبل الميلاد، ويحافظ على تلك العادة قبائل قليلة في إفريقيا والأمازون.