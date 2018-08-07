فتاة توثق قصة إغتصاب والدها لها في كتاب

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

نشرت وسائل إعلامية عالمية ، قصة فتاة شجاعة تعرضت للاغتصاب بواسطة والدها، قررت أن توجه رسالة لوالدها المغتصب قائلة بعد أن ” استعدت نفسي واستطعت أن أتحدث مرة أخرى، أنت لم تحطمني، ما زلت هنا”، هذه كانت رسالة كارين لوالدها الذي حكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة منذ عام 2011.

ذكرت ” وسائل الإعلام ” إقدام ” كارين ووكر “، وهو اسم الفتاة بعد أن تخلت عن اسم والدها، بنشر كتاب عن قصة اغتصبها من قبل والدها لسنوات بوحشية عندما كانت طفلة.

وأكدت ” كارين ” أنها قررت نشر الكتاب في محاولة منها لمساعدة الضحايا الآخرين للتغلب على الصدمات المشابهة، وتوثيقًا لمحنتها وكيف تغلبت على صدمة الاعتداء الجنسي عليها عندما كانت طفلة، مشيرة إلى أنها وتنازلت عن حقها في لكشف عن هويتها وحمل كتابها بعنوان “Tell Me You’re Sorry، Daddy”.