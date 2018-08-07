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زوج يواجه تهمة قتل طفلته الرضيعة خنقا

زوج يواجه تهمة قتل طفلته الرضيعة خنقا
القاهرة(صدى):

اتهمت زوجة مصرية، زوجها بأنه قتل طفلتهما الصغيرة خنقًا بـ ” ملاية السرير ” وذلك لأنه ” يكره خلفة البنات.

وتقول الزوجة، إن زوجها طلب منها شراء ” كبريت ” ، وعندما عادت إلى المنزل وجدت الطفلة ميتة في السرير، متهمة زوجها بأنه دخل عليها الغرفة وهي نائمة، وكتم أنفاسها.

وأوضحت الزوجة أن زوجها ” يكره خلفة البنات ” ، وكان دائمًا يتعامل بقسوه مع ابنتهما الرضيعة ” حنان ” .

من جانبه، نفى الزوج كافة الاتهامات التي وجهت إليه، و أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي، لتشريح جثتها وبيان أسباب وملابسات وفاتها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2067 ] نشر منذ 49 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

إنا لله وإنا إليه راجعون

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم

ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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