زوج يواجه تهمة قتل طفلته الرضيعة خنقا

القاهرة(صدى):

اتهمت زوجة مصرية، زوجها بأنه قتل طفلتهما الصغيرة خنقًا بـ ” ملاية السرير ” وذلك لأنه ” يكره خلفة البنات.

وتقول الزوجة، إن زوجها طلب منها شراء ” كبريت ” ، وعندما عادت إلى المنزل وجدت الطفلة ميتة في السرير، متهمة زوجها بأنه دخل عليها الغرفة وهي نائمة، وكتم أنفاسها.

وأوضحت الزوجة أن زوجها ” يكره خلفة البنات ” ، وكان دائمًا يتعامل بقسوه مع ابنتهما الرضيعة ” حنان ” .

من جانبه، نفى الزوج كافة الاتهامات التي وجهت إليه، و أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطبيب الشرعي، لتشريح جثتها وبيان أسباب وملابسات وفاتها.