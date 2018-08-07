خائنة تحول زوجها وأبنائها الثلاثة لقاتلين في لحظة

القاهرة(صدى):

حولت زوجة مصرية خائنة فى منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، زوجها وأبنائها إلى قاتلين في لحظة، وذلك بعد أن فاجئها ولدها بالحضور إلى المنزل قبل موعد إنتهاء عمله ليجد والدته مرتدية ملابس كاشفة لمفاتن جسدها تخون والده مع عشيقها.

وتيقن ” الأبن ” أن والدته خائنة عندما ” شعر بحركة غريبة داخل غرفة النوم “، والتي حاولت الأم تبريريها بأن هواء المروحة اسقط بعض الأوراق، لكنه لم يقتنع بهذه التبريرات السخيفة ، وجرته رجلاه مسرعًا لاكتشاف حقيقة هذه الحركة الخفية.

وفي تلك اللحظة وقف الأبن مصدومًا حيث وجد غريبًا عاريًا يحاول أن يختبئ أسفل السرير، وباضطراب يرتدي ملابسه وضربات قلبه تدق كالطبول عالية تحاول أن تضخ دماء بكميات أكبر ليتجاوز هذا الموقف الرهيب.

وفِي الناحية الأخرى لَم يشعر الأبن بنفسه إلا وهو ممسك بهذا الخائن ويقيده بعد تلقينه علقة ساخنة، وخلال هذا المشهد أسرعت والدته ترتدي ملابسها لتفر هاربة من المنزل قبل أن تواجه أبا أولادها ويقتلها.

ووصل الأب بعد دقائق وبصحبته نجلاه، إلى المنزل وبدأ في إعداد حفلة تعذيب بطلها العشيق الذي ذاق كل أنواع العذاب من حرق وجلد وركل بالأرجل وجروح بأسلحة بيضاء.

ولَم تشفع ” توسلاته ” ، حيث أخذ يترجى الأب والأبناء بأن يتركوه لأنه أب لطفلين، لكن حلقة التعذيب زادت أكثر عليه، وسددوا له عدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، ولم يتركوه إلا وهو جثة هامدة وغارقًا في بركة من الدماء.

بعدما أفاقوا من الصدمة وجدوا أياديهم وملابسهم ملطخة بدماء هذا الخائن، وعلى الأرض جثة تعوم في دمائها، لم يدركوا ماذا فعلوا وكيف تحولوا لمجرمين متهمين بالقتل.

استجمعت العائلة قواها، في محاولة للهرب من الجريمة، وخططوا لوضعه في كيس كبير من البلاستيك المقوى، وما إن حل الظلام حملوه وألقوا بجثته داخل شركة تابعة لهيئة الصرف الصحي.

ثم حاولوا البحث عن الأم الخائنة ، للانتقام منها وتأديبها على ما فعلته في حقهم ، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

وفِي الصباح الباكر عندما توجه موظفو شركة ” الصرف ” إلي مقر عملهم ، فوجئ أحدهم بوجود الجثة الملقاة وعلي الفور، تم إبلاغ رجال المباحث بقسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات بان المجني عليه يعمل فني لحام ومقيم دائرة مكان الجريمة بمنطقة الورديان بمدينة العامرية، وأن وراء الجريمة الأب وأبناءه الثلاثة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية ، من إلقاء القبض عليهم وتم إحالتهم إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة، وذكر الابن في أقواله بأنه فقد وعيه عندما تشكك في تصرفات أمه، واكتشف أن العشيق كان مختبئًا تحت السرير، وأنهم أقبلوا على فعلتهم هذه انتقامًا وثأرًا لشرفهم، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في تعذيب العشيق، وهي عبارة عن قطعة خشبية، وسكين، وكتر.

تم تحرير المحضر اللازم وأحيل الأب وأبناؤه إلى النيابة التي صرحت بدفن جثة العشيق، بعد العرض على الطب الشرعي، وسرعة ضبط وإحضار الأم الهاربة.