سمو ولي العهد يعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال

علي القحطاني(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إثر الزلزال الذي تعرضت له بلاده، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” بلغني نبأ الزلزال الذي تعرض له بلدكم الشقيق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ” .