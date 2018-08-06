لسبب غير متوقع .. سيدة تذبح زوجها بسكين المطبخ

حمود العنزي(صدى):

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، واقعة قتل سيدة لزوجها بعد وقوع مشادة بينهما بسبب مصروف البيت ، مما أدى إلى قيام الزوجة بتسديد عدة طعنات نافذة في رقبته فلقى حتفه في الحال، وفرت

وتفصيلا؛ نشبت مشاجرة بين زوجة وزوجها؛ بسبب مصروف البيت، تطور إلى قيام الزوج بضربها بيده، لتقوم الزوجة بإحضار سكين المطبخ وتسدد له طعنات نافذة في رقبته

وسقط الزوج جثة هامدة غارقة في دمائه، وبمجرد تيقن الزوجة من وفاة زوجها، تركت المنزل، وفرت هاربة.

وبدورها؛ تباشر الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها لضبط الزوجة، بعد أن تلقى بلاغًا يفيد بمقتل عامل في العقد الرابع من العمر، على يد زوجته.