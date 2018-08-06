بالفيديو.. سامي سليمان: تجربتى مع شير شات سيئة

أماني الغامدي(صدى):

قال الفنان الشاب السعودي ” سامي سليمان “، اليوم الإثنين، خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة الإخبارية، إن تجربته مع مسلسل ” شير شات ” كانت سيئة، وذلك لأن الوعود التي كانت تصله غير التى وجدها على أرض الواقع.

وأضاف ” سليمان ” ، أنه كان قد وعد بأدور لها ثقل ثم تفاجئ بدور ثانوي رغم أنه يدرس السينما فى هوليوود، ولم يتوقع أن يصير الموقف كما رأه.

وأوضح ” سليمان ” ، أنه رفض أخذ حقه المادي فى مسلسل ” شير شات “، مشيرًا إلى أنه طالبهم بعدم إذاعة الحلقات لكنهم عرضوها.

وأكمل ” سليمان ” ، أنه أعجب بالحلقة وذلك لأنه قدم فيها النصح للأطفال من خطورة لعبة ” الحوت الأزرق “.

وبيّن ” سليمان ” ، أن الثقة فى النفس هي أحد الأدوات الهامة التي يحتاجها الممثل الشاب في بداية حياته العملية وأن يدرس حتى وإن كان موهوب فلابد من تدعيم الموهبة بالدراسة.