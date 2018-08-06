بعد 22 عاما.. ” الحضري ” يعتزل اللعب دوليا بكلمات مؤثرة

نواف السالم(صدى):

أعلن حارس المرمى المصري، عصام الحضري، حارس نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقًأ، مساء اليوم، اعتزاله اللعب دوليًا.

وقال ” الحضري ” في بيان له: ” لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله (عز وجل)، قررت اعتزال اللعب الدولي.. اليوم، بعد ٢٢ سنة و٤ أشهر و١٢ يوما، على مباراتى الأولى بقميص المنتخب الوطنى المصرى، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتى، بعدما وفقنى الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب، لإسعاد شعبنا المصرى العظيم ” .

وأضاف: ” الآن حانت اللحظة التى لم أكن أنتظر قدومها، طوال سنوات كفاحى وتحملى أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلاً ونهارًا، كى أكون عند حُسن ظنكم بى، وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة ” .

واستطرد: ” أنا الآن فى غاية الفخر، حيث حميت شباك المنتخب الوطنى فى ١٥٩ مباراة دولية، مشاركًا فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا ٤ مرات فى أعوام ١٩٩٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠ ومركز الوصيف فى بطولة ٢٠١٧، وقد حصلت على لقب أفضل حارس فى البطولة الأفريقية خلال ٤ نسخ، كما شاركت مع المنتخب الوطنى فى الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام ٢٠٠٧، وأخيرًا تحقيق الحلم الأهم والأكبر والأغلى بالوصول لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ فى روسيا، ثم شاركت فى المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب السعودى الشقيق، لأساهم فى كتابة اسم مصر فى تاريخ المونديال، كأكبر لاعب فى تاريخ البطولة ” .

وأنهى بيانته: ” أخيرًا، أحمد الله على كل ما مضى وأسأله التوفيق فيما هو آت، وأتمنى أن أكون قد نجحت فى مهمتى طوال السنوات الماضية، وأتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأسرتى التى تحملت صعوبات حياتى ودعمتنى فى كل خطواتى، وأختص بالشكر والعرفان، والدى عليه رحمة الله، لما قدمه لى وما فعله من أجلى، وأشكركم على دعمكم المتواصل الذى كان وسيظل وقود النجاح وقاهر المستحيل “