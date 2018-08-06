بالفيديو.. الخثلان يجب على سؤال حول الطريقة الأفضل في جمع الجمرات

عادل الحربي(صدى):

وجه أحد الحجاج، سؤالًا إلى الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول الطريقة الأفضل في جمع الجمرات.

وقال المتسائل : ” هل الأفضل جمع الجمرات بنفسه، أو يأخذ ما أمامه من جمرات جاهزة ” .

وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” إذا وجد هذه الحصيات مجموعة فهو من تيسير الله عز وجل له، فلا يشق على نفسه ويذهب ويجمع ” .

وأضاف : ” المقصود بالجمع هو رمي الحصيات ” ، مستطردًا : ” الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجمعون له الحصيات ” .