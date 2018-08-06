بالفيديو.. الخثلان يجب على سؤال حول الطريقة الأفضل في جمع الجمرات
وجه أحد الحجاج، سؤالًا إلى الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حول الطريقة الأفضل في جمع الجمرات.
وقال المتسائل : ” هل الأفضل جمع الجمرات بنفسه، أو يأخذ ما أمامه من جمرات جاهزة ” .
وقال ” الخثلان ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” إذا وجد هذه الحصيات مجموعة فهو من تيسير الله عز وجل له، فلا يشق على نفسه ويذهب ويجمع ” .
وأضاف : ” المقصود بالجمع هو رمي الحصيات ” ، مستطردًا : ” الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يجمعون له الحصيات ” .
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