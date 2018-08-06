بالصور.. ” التجارة ” تغلق محطة وتسحب عينات للاشتباه بخلطها البنزين
تابعت وزارة التجارة والاستثمار، بلاغًا عن محطة تقوم بخلط البنزين، حيث قامت بسحب عينات وغلق المحطة احترازيًا.
ووجه مواطن رسالة إلى وزارة التجارة في تغريدة عبر ” تويتر ” ، اليوم الاثنين، قائلًا : ” يا وزارة التجارة نحن من الساعة السادسة والنصف صباحا ونحن ننتظر وصول مندوبكم بعد بلاغنا عن تعطل سياراتنا في محطة بحي لبن بسبب خلط البنزين صحيح من امن العقوبة ” .
وردت الوزارة قائلة: ” نشكرك لتعاونك معنا، تم مباشرة البلاغ وسحب عيّنات من مضخات الوقود وإغلاق المحطة احترازيا بعد هروب العمالة بناء على نظام مكافحة التستر التجاري ” .
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