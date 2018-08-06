بالصور.. ” التجارة ” تغلق محطة وتسحب عينات للاشتباه بخلطها البنزين

عادل الحربي(صدى):

تابعت وزارة التجارة والاستثمار، بلاغًا عن محطة تقوم بخلط البنزين، حيث قامت بسحب عينات وغلق المحطة احترازيًا.

ووجه مواطن رسالة إلى وزارة التجارة في تغريدة عبر ” تويتر ” ، اليوم الاثنين، قائلًا : ” يا وزارة التجارة نحن من الساعة السادسة والنصف صباحا ونحن ننتظر وصول مندوبكم بعد بلاغنا عن تعطل سياراتنا في محطة بحي لبن بسبب خلط البنزين صحيح من امن العقوبة ” .

وردت الوزارة قائلة: ” نشكرك لتعاونك معنا، تم مباشرة البلاغ وسحب عيّنات من مضخات الوقود وإغلاق المحطة احترازيا بعد هروب العمالة بناء على نظام مكافحة التستر التجاري ” .