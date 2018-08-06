الكشف عن آخر التطورات حول الشاب السعودي المختفي بمطار تركيا

عادل الحربي(صدى):

يباشر ذوو الشاب السعودي سالم نافع الحربي المفقود البحث عنه في تركيا بعد اختفائه في ظروف غامضة بمطار تركيا منذ أسبوع.

وكشف أحمد شقيق الشاب المختفي مفاجأة ، مؤكدا أن كاميرات المراقبة أظهرت شقيقه مع أفراد الأمن يقتادانه معهما لعدم وجود أوراق بحوزته كان قد تركها مع والدته قبل اختفائه.

وأضاف: ” شقيقي الأكبر متواجد في تركيا لمتابعة الحادثة مع القنصلية السعودية والجهات المعنية والبلدية التركية للوصول إلى فتح باقي الكاميرات لمعرفة تفاصيل اختفاء أخي، نحن جميعاً في انتظار أي أخبار عن أخي “، مؤكدا أنه خلال اليومين القادمين سيتم الرد عليهم بشأن الرجوع لكافة كاميرات المطار لأخذ تفاصيل أكثر حول القضية “.

وعن تفاصيل الاختفاء كان الحربي مع عائلته في رحلة باسطنبول ، وبعد فترة قصيرة قرر العودة إلى المملكة وأصر على ذلك، إذ يعاني من اضطرابات نفسية فاضطرت العائلة إلى حجز طيران للعودة، ، فحاولوا إيجاد حجز، ولم يتوافر للعائلة بكاملها، ما اضطر والدته وشقيقه للذهاب معه، وتم الحجز للسفر إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وحين قدومهم إلى المطار لإنهاء إجراءات السفر، اختفى سالم في المطار في ظروف غامضة، وكانت والدته في المطار، وفوجئت بعدم وجوده، ما جعلها تتواصل مع أبنائها الموجودين في تركيا، وأبلغتهم باختفاء ابنها سالم وسط تأثرها بفقدانه.

ووجه شقيق الشاب المختفي رسالة الجهات المختصة في تركيا بمساعدة أسرته في استعادة ابنها المفقود، نظير ما تعيشه الأسرة من ظروف عصيبة في انتظار الوصول إليه.