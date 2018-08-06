العسيري: نأمل العودة إلى أرض الوطن بكأس السوبر

نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي ” للسوبر السعودي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، اليوم الإثنين، تغريدة تضمنت تصريح للاعب أحمد العسيري نجم نادي الاتحاد قال فيها ” نضع الفوز بكأس السوبر هدف لنا فى الاتحاد لقيمته الكبيرة في بداية الموسم، وليكون