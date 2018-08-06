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العسيري: نأمل العودة إلى أرض الوطن بكأس السوبر

العسيري: نأمل العودة إلى أرض الوطن بكأس السوبر
نواف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي ” للسوبر السعودي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، اليوم الإثنين، تغريدة تضمنت تصريح للاعب أحمد العسيري نجم نادي الاتحاد قال فيها ” نضع الفوز بكأس السوبر هدف لنا فى الاتحاد لقيمته الكبيرة في بداية الموسم، وليكون


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 53 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 28 دقيقة

بالتوفيق ان شالله لنادي الهلال وتحقيق كاس السوبر

[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 دقيقتين

انشاء الله السوبر من نصيب النمور نادي الوطن ولو اخذها الهلال نقول له تستاهل

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