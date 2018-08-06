العسيري: نأمل العودة إلى أرض الوطن بكأس السوبر
نشر الحساب الرسمي ” للسوبر السعودي ” عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، اليوم الإثنين، تغريدة تضمنت تصريح للاعب أحمد العسيري نجم نادي الاتحاد قال فيها ” نضع الفوز بكأس السوبر هدف لنا فى الاتحاد لقيمته الكبيرة في بداية الموسم، وليكون
نهى[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 53 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله
ابواحمد[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 28 دقيقة
بالتوفيق ان شالله لنادي الهلال وتحقيق كاس السوبر
ابو داود[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 دقيقتين
انشاء الله السوبر من نصيب النمور نادي الوطن ولو اخذها الهلال نقول له تستاهل