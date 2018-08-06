توجيهات من خادم الحرمين وولي عهده بمنح مشتقات نفطية لليمن

عادل الحربي(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، توجيهات بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن.

وصرَّح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، بأصدو تلك التوجيهات، مشيرًا إلى أن قيمة المشتقات ستكون 60 مليون دولار شهريًا ” نحو 225 مليون ريال ” .

وأضاف أن ذلك لتشغيل محطات الكهرباء على مدار الساعة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بسبب ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.