توجيهات من خادم الحرمين وولي عهده بمنح مشتقات نفطية لليمن
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ” حفظهما الله ” ، توجيهات بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في اليمن.
وصرَّح سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، بأصدو تلك التوجيهات، مشيرًا إلى أن قيمة المشتقات ستكون 60 مليون دولار شهريًا ” نحو 225 مليون ريال ” .
وأضاف أن ذلك لتشغيل محطات الكهرباء على مدار الساعة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني بسبب ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 1 ساعة
لازالت اليمن تحت سيطرة الحوثي
معناته الحوثيين راح يستفيدوا من هالمشتقات ويستقوو ويعاودوا المهاجمه بقوه
تركي[ عدد التعليقات: 1884 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظكم ويديمكم سند وعم لكل الامة العربية